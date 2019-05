Addio cannucce di plastica: il campus Festival verso la svolta ecosostenibile

Il Campus Festival di Forlì che come ogni anno mette in contatto il mondo studentesco con il resto della città, per la quarta edizione ha deciso di rinnovarsi aumentare il livello di ecosostenibilità. In linea con gli altri grandi eventi, anche nei tre giorni di musica arte e cultura che si svolgono dal 17 al 19 maggio il tema ambientale riceve un’attenzione particolare.

“Si è deciso quest’anno - si legge nel comunicato stampa - di non distribuire le cannucce di plastica con la consumazione. Una scelta simbolica ma che riuscirà sicuramente a diminuire l’impatto ambientale del Festival e aiutare a sensibilizzare sulla tematica ambientale che oggi è diventata la più grande sfida del secolo”

Eliminare il problema alla fonte producendo e consumando meno non è però sempre facile durante eventi del genere con più di 6000 persone attese. Per questo viene data maggiore importanza al riciclo dei materiali consumati durante il Festival potenziando il sistema di raccolta differenziato.

Tutto ciò può avvenire grazie al prezioso contributo di tutti i volontari e le volontarie che credono nell’importanza della cultura esercitata attraverso l’arte e le sue multiformi espressioni.

L’unica richiesta espressa dagli organizzatori del Campus Festival, oltre una libera offerta, è il contributo da parte di tutti i partecipanti a tenere pulito il luogo e fare un piccolo sforzo per salvare il pianeta differenziando i rifiuti negli appositi cestini.