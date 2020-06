Campus, fissata la data per la riapertura della sala studio-mensa

Fissata la data della riapertura della sala studio-Mensa del Campus di Forlì, in Piazzale Igino Lega, 2. La ripartenza è fissata per mercoledì 1 luglio, grazie alla collaborazione con Er.Go. La sala sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. La riapertura fa parte di un vero percorso verso la riattivazione dei servizi in presenza all'Università, un piano che ha indicato il Miur e che ogni Ateneo sta portando avanti dotandosi di specifici protocolli di sicurezza e adeguandosi al costante evolversi della situazione sanitaria e ai diversi contesti di riferimento e all'autonomia delle singole università. L'Alma Mater, già dall'11 maggio, ha riaperto le biblioteche per i docenti, dottorandi e tesisti (servizi di prestito, restituzione e consultazione in sale a scaffale aperto e non), e dal 18 maggio anche per tutta l’utenza studentesca, per i servizi di prestito e restituzione.

