Al Campus di Forlì i primi 20 laureati in Economia e Commercio, curriculum internazionale in Management

Al Teaching Hub di viale Corridoni 20 sono stati proclamati i primi 20 laureati in Economia e Commercio, curriculum internazionale in Management. Il curriculum in Management della laurea triennale in Economia e Commercio è il primo corso di laurea triennale del Campus di Forlì svolto interamente in lingua inglese e con docenti provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone.

I laureandi si sono iscritti nell’anno accademico 2016/17, anno di attivazione del corso, e poco meno della metà è stata già selezionata presso master di importanti università internazionali del calibro di Copenhagen Business School, Alliance Manchester Business School, Nottingham University Business School, University of Vienna, oltre a Università di Bologna (Campus di Bologna e Forlì), Bocconi e Università di Trento.

Il corso è a numero chiuso (50 posti) con selezione su base di curriculum di studi e intervista. I programmi delle attività formative e le metodologie della didattica sono al passo coi più avanzati standard internazionali, offrendo una preparazione non semplicemente in lingua inglese, ma in grado di competere sul panorama internazionale.