Emergenza coronavirus: cancellata l'edizione 2020 della Segavecchia

L'edizione 2020 della Segavecchia non si terrà. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale di Forlimpopoli. "Vista la situazione di emergenza Coronavirus che si protrae, siamo rammaricati nel comunicare che non ci sono le condizioni per svolgere la manifestazione Festeggiamenti Segavecchia 2020 con la dovuta serenità e sicurezza per tutti - viene reso noto -. Siamo molto dispiaciuti e speriamo di vederci tutti quanti più forti di prima nel 2021".

L'appuntamento con la festa era stato rinviato alla settimana successiva a quella pasquale, dal Lunedì dell'Angelo. Ora il comune artusiano è alle prese con l'emergenza coronavirus. Il bilancio al momento è di due persone decedute, entrambe ospiti in una casa di riposo.