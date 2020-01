Cancro gastrico, il dottor Luca Saragoni parteciperà ad uno studio internazionale

In virtù della esperienza maturata nel campo del tumore dello stomaco, argomento sul quale l'ospedale di Forlì e il suo team multidisciplinare dedicato sono riferimento mondiale, Luca Saragoni, dell'Unità Operativa di Anatomia Patologica di Forlì è stato invitato a partecipare a uno studio di concordanza diagnostica su vetrini digitali in qualità di patologo "senior". "Lo studio - spiega Saragoni - prevede la valutazione della concordanza diagnostica riferita ai criteri morfologici di regressione della malattia tumorale, dopo chemioterapia neoadiuvante su trenta tumori primitivi e trenta metastasi linfonodali ed è rivolto alla standardizzazione di tali criteri per introdurre un nuovo sistema classificativo nella pratica clinica. Una corretta definizione del grado di regressione tumorale dopo la chemioterapia neoadiuvante è fondamentale per i successivi trattamenti e i follow-up post-chirurgici, influenzando la prognosi dei pazienti. Allo studio “su invito” parteciperanno tredici patologi di undici paesi diversi comprendenti America, Europa e Israele".