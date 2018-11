Cane scivola nelle acque del fiume Bidente: salvato dai Vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio di giovedì per i proprietari di un cane. Intorno alle 17.30, infatti, i Vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da parte di alcune persone allarmate perchè il loro amico a quattro zampe era finito nelle acque del fiume Bidente, a Meldola. I pompieri si sono subito precipitati sul posto, in via Marco Polo, e si sono lanciati in acqua con l'utilizzo di tre gommoni da rafting. I proprietari dell'anziano animale pensavano non ci fosse più nulla da fare, ma i Vigili del fuoco sono invece riusciti a recuperare il povero cane e a consegnarlo ai suoi "amici umani".