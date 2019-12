Cane abbandonato al centro commerciale, le telecamere riprendono tutto: due soggetti individuati

Un atto che è sembrato mai più disumano, l’abbandono di un cane di piccola taglia al centro commerciale Ravaldino. Legato ad un palo in mezzo al via vai di persone intente a fare acquisti e lasciato lì. Dopo una velocissima indagine di alcuni giorni i carabinieri forestali sono riusciti a risalire agli autori del presunto abbandono di animali e hanno inviato la segnalazione in Procura, mentre il cane resta in canile e sarà adottabile al termine del procedimento giudiziario.

Il fatto si è verificato venerdì scorso, quando il cane è stato trovato legato che si dimenava e guaiva. La scena è stata notata da una ragazza che ha atteso un’ora di lamenti per vedere se fossero tornati a riprenderlo, dopo di ché l’ha slegato e portato in giro per il centro commerciale, nella speranza che fosse la stessa bestiola a indicare il proprio padrone. Ma niente. E infatti i padroni se n’erano andati. La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale che hanno ripreso due persone arrivare in macchina, girare un po’ per trovare un luogo meno battuto dal via vai di persone, legare il cane e risalire in macchina. Un’azione velleitaria, dato che il cane era microchippato e regolarmente iscritto all'anagrafe canina e intestato a colui che l’avrebbe abbandonato, secondo quanto emerso. Se la vicenda configuri il reato di abbandono di animali sarà la Procura ora a deciderlo.

Il canile è stato intanto chiamato per il recupero e la custodia del cane. E’ bene sapere, anche a titolo di informazione generale, che se per vari motivi una persona non è più in grado di detenere un cane (per esempio alla morte del padrone, difficoltà economiche, cambi improvvisi di residenza etc), può lasciarlo legalmente al canile rinunciando alla proprietà, sebbene sia una procedura in cui è prevista l’autorizzazione e una congrua motivazione. In ogni caso, come è ovvio, è assolutamente vietato qualsiasi tipo di abbandono, che rappresenta non solo una sofferenza per il cane, ma anche un pericolo alla circolazione stradale o un problema di tipo sanitario e di randagismo.