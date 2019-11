Attende i padroni per oltre un'ora, ma non arrivano: cane abbandonato al centro commerciale

Presunto caso di abbandono di un cane in pieno giorno da una coppia al centro commerciale Ravaldino. La scena è stata notata da una lettrice, Silvia, che racconta a ForlìToday: "Dopo più di un'ora, aspettando invano che tornassero a riprenderlo, non si è visto nessuno e abbiamo chiamato il canile per il recupero". La lettrice ha annunciato che provvederà alla denuncia per abbandono verso ignoti "con la speranza che le telecamere del centro commerciale servano a qualcosa".

Conclude Silvia: "Penso che nel 2019 sia veramente imperdonabile un atto del genere. Purtroppo noi al momento non possiamo prenderci cura di lui e per poterlo poi portare a casa si deve per forza passare dal canile onde evitare denunce a nostra volta". La speranza che i proprietari dell'animale, leggendo la notizia, possano tornare sui loro passi e chiarire i contorni della vicenda.