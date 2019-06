Cane intrappolato in una grotta viene salvato dai vigili del fuoco

Utilizzando le attrezzature SAF (speleo-alpino-fluviale) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cane che era finito in una grotta di circa due metri di profondità, in una scarpata che si trova nel comune di Modigliana. L’intervento di soccorso all’animale è avvenuto sabato mattina intorno alle 10. Il cane mancava da casa da circa quattro giorni. Un passante, avendo notato la sua presenza, ha lanciato l’allarme e il cane è stato recuperato, sano e privo di ferite, da una squadra dei pompieri. E’ stato quindi restituito al legittimo proprietario.