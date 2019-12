Cane intrappolato nella tana di un tasso, soccorso dai vigili del fuoco

Salvato un cane da caccia che ha passato tutta la notte all'addiaccio, intrappolato nella tana di una tasso. E' il singolare intervento in cui hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano. I pompieri sono stati chiamati a Montalto, una frazione del comune di Premilcuore, per soccorrere un cane che guaiva all'interno di una tana di un tasso, intrappolato là dentro fin dalla sera prima. Le operazioni per tirarlo fuori dalla tana sono durate alcune ore, ma alla fine il cane è stato riconsegnato al padrone in discrete conddizioni di salute.