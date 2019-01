Cani antidroga a scuola: due studenti 15enni sorpresi con la "maria" nascosta nel giubbotto

Cani antidroga dell'Arma nelle scuole. I Carabinieri della Compagnia di Forlì, coadiuvati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna e di Pesaro, martedì mattina sono stati impegnati in un istituto scolastico della città mercuriale nell'operazione "Scuole Sicure" disposto dal comando provinciale di Forlì-Cesena. L’attività, grazie soprattutto all’utilizzo dei cani, ha portato ad individuare due studenti 15enni, sorpresi con 1,5 grammi di marijuana occultata nei propri giubbotti. I controlli eseguiti nelle varie classi hanno dato esito negativo. I due sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.