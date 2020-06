Cani al parco urbano, ora si può. Inaugurato il percorso per portare a spasso 'Fido'

Si parte con l'accesso controllato dei cani al Parco Urbano. Dopo un rinvio a causa del Coronavirus, il 1 giugno parte la sperimentazione di un percorso per i cani all'interno del più importante polmone verde della città. La sperimentazione sarà attentamente monitorata dalle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). Se saranno riscontrati abusi e abbandoni di escrementi il provvedimento potrà essere revocato, come spiega l'assessore all'Ambiente Giuspeppe Petetta al taglio del nastro, lunedì mattina. Non è un'apertura totale, ma sono un percorso di 1,2 chilometri nella parte sud dell'area verde, compresa tra gli ingressi di via Pertini (dove si trova il chiosco di piadina) e via Friuli, quello in fondo al parco, lato San Martino in Strada. I cani potranno accedere tenuti al guinzaglio e rispettando le norme generali valide per la museruola in luogo pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La parte del parco che viene aperta ai cani è stata attrezzata con cestini e distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Contemporaneamente è stata messa una nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale per “bloccare” il passaggio nei sentieri in cui non sarà ammesso andare oltre (sul sentiero lato via Pertini al chiosco della piadina verso la Collina del Conigli, sul sentiero centrale sul ponticello ed infine sul sentiero lato fiume che conduce al laghetto). Il Parco Urbano e il Parco della Resistenza sono le due principali aree verdi della città in cui non è ammesso il passaggio dei cani, sulla scorta delle esperienze, purtroppo deludenti, di molti parchi nei quartieri periferici in cui il verde attrezzato è diventato a quasi esclusivo uso dei proprietari di cani, con molte proteste per la mancata raccolta degli escrementi. A fianco, nel lungo sentiero fluviale subito fuori dal perimetro del Parco, c'è un lungo sentiero spesso fruito dai padroni di cani, un'opzione che resterà comunque valida per fare una passeggiata con il proprio amico a 4 zampe.