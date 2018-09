Nascono e crescono sulle colline forlivesi: ecco i cani volpini di razza più belli del mondo

Nascono e crescono sulle colline forlivesi i cani volpini di razza più belli del mondo. A certificarlo i piazzamenti ottenuti dagli esemplari dell'Allevamento Casa Milanesi di Predappio al Campionato Mondiale Umavi (Unione Mondiale Associazioni Volpino Italiano) svoltisi lo scorso fine settimana all'Oasi Veranopolis di Porto Viro (Rovigo). L'appuntamento, che ha visto sfidarsi una cinquantina di volpini di razza provenienti da tutta Europa e anche da oltre Continente, ha regalato grandi soddisfazioni ad Oscar Milanesi, titolare dell'allevamento fondato oltre mezzo secolo fa dai genitori Pietro e Giuliana.

I suoi volpini italiani hanno convinto la giuria formata da esperti internazionali della razza salendo per ben tre volte sul podio e ottenendo un secondo posto in 'classe libera maschi adulti' con Hengel di Casa Milanesi e un secondo e terzo posto nella categoria 'giovani maschi' con Jolly e Jimmy di Casa Milanesi. “Dispiace non aver ottenuto l'ambito titolo mondiale, il lavoro fatto insieme alla mia assistente, la 'handler' Alessia Corradini, che ringrazio, siamo arrivati ad un soffio dal primo gradino - commenta l'allevatore -, ma non ci abbattiamo, di certo sapremo rifarci alla prossima occasione”.

Cresciuto fin da piccolo tra gli amici quattro zampe allevati dai genitori, Oscar si è presto innamorato degli animali ereditando la passione di famiglia per i cani e in particolare per volpini e setter irlandesi, le prime razze allevate a Predappio e alle quali si sono poi aggiunti anche barboncini toy e maltesi. "Da quando ho preso in mano le redini dell'attività di famiglia – racconta – prima ho deciso di creare un team dedicato formato da veterinari, addestratori, educatori cinofili e toelettatori, indispensabili per migliorare ancora la già scrupolosa selezione dei nostri cani e per partecipare con buone chance di vittoria alle esposizioni e nel 2012 inoltre – aggiunge l'allevatore – grazie al supporto della Coldiretti provinciale, alla quale sono associato, ho potuto investite in nuove e più moderne strutture sostituendo quelle pesantemente danneggiate dal famoso 'nevone'”. E così l'allevamento Casa Milanesi ha alzato ulteriormente i suoi standard di qualità arrivando quasi sul tetto del mondo".