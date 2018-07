Negozi e self service di cannabis legale? Ma i rischi per chi compra non sono pari a zero, eccoli

Ormai il boom della cannabis legale, quella con un contenuto di Thc inferiore allo 0,6%, sembra inarrestabile ma allo stesso tempo non è detto che a un controllo delle forze dell'ordine si possa uscirne indenni. Al momento è diventato un giro d’affari milionario che, di recente, è sbarcato anche nelle tabaccherie dopo che, in tanti angoli della città, sono fioriti negozi specializzati che offrono una molteplice varietà di prodotti, anche alimenti e cosmetici, a base di “marijuana legale”. A Forlì è giunto infine anche un distributore automatico in pieno centro, l'ultima novità per chi ha comunque qualche remora ad entrare in negozi sulla cui insegna, spesso e volentieri, campeggia il "simbolo internazionale" della foglia di marijuana.

Il tutto sta nelle pieghe delle leggi, che spesso non collimano tra loro e lasciano dei vuoti in cui ci si potrebbe ritrovare temporaneamente nei guai. Per la legge italiana il consumo di cannabis “a scopo ricreativo” (fumarla, ndr) è vietato ad ogni livello. E questo da sempre, dato che la legge del 2016 che "liberalizza" la marijuana light non regolamenta quest'aspetto. Se per la coltivazione e la vendita dei prodotti derivati dalla canapa esiste una soglia di tolleranza per il contenuto in Thc che oscilla tra gli% 0,2 e gli 0,6%, per il suo consumo tramite combustione non esiste un limite minimo. Fumare la cannabis legale tecnicamente resta un illecito, anche se di natura amministrativa, alla stregua di qualsiasi consumatore di stupefacente.

Ci si trova quindi in una situazione in cui due norme differenti si sovrappongono: quella che permette la compravendita dei derivati della canapa legale, e quella che vieta uso e possesso di sostanze stupefacenti. Di fronte a un funzionario delle forze dell'ordine particolarmente pignolo, si potrebbero rischiare sanzioni che, in caso di recidive, possono arrivare a quelle classiche amministrative del possesso di stupefacenti: il ritiro della patente o del porto d’armi, e addirittura alla sospensione del passaporto.

Cosa succede, infatti, se si ha in tasca delle inflorescenze di cannabis legale e c'è un controllo? I cani antidroga delle forze dell'ordine, infatti, segnalano la presenza anche della cannabis che i venditori garantiscono legale al 100%. E se la si è fumata anche i narcotest - come spiegano i carabinieri della Compagnia di Rimini - in certi casi reagiscono positivamente all'analisi anche se, sottolineano, la colorazione del reagente non è intensa come per la droga acquistata illegalmente. I kit, infatti, identificano solamente il principio attivo, presente in minima parte anche in quella venduta legalmente, ma non la quantità.

Ed ecco, quindi, aprirsi un vuoto amministrativo nel quale si rischia di incappare avendo in tasca le infiorescenze acquistate nei negozi specializzati. L'acquisto di più grammi, quindi, potrebbe far incappare anche in un vero e proprio arresto con tutte le conseguenze del caso. Specialmente se l'accertatore trova la busta aperta, e magari frazionata. Solo dopo il fermo, infatti, il giudice può accogliere la richiesta di effettuare un'analisi approfondita sui campioni per accertare la reale percentuale di principio attivo e stabilire se sia o meno legale. Ma intanto si passa una disavventura legale che può costare anche parecchi soldi, oltre che – per chi non è abituato a certe ruvidezze – ritrovarsi per alcune ore in cella di sicurezza in Questura. Viene specificato, quindi di avere sempre lo scontrino di vendita e di tenere la sostanza fuori casa solo nel tragitto negozio-casa. Diverse, infine, possono essere le conseguenze amministrative: detenere cannabis legale ed esserne consumatore “a scopo ricreativo” non significa in automatico che si può essere in grado di guidare un'auto o muovere macchinari di precisione per lavoro. Insomma, sarà pure legale, ma i rischi non sono zero per chi la fuma.