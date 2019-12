Canti di Natale col coro "Primavera" all'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Anche quest'anno il coro Primavera, diretto dal maestro Omar Brui, si è esibito per pazienti ed operatori all'ospedale di Forlì. Il Coro “Primavera” è composto da molti soci volontari del Centro Sociale “Primavera” (via M. Angeloni, 56), che a seguito del concerto di Natale eseguito al Centro Sociale, prosegue ad allietare le feste natalizie eseguendo volontariamente concerti per Eenti esterni. Fondato oltre 10 anni fa, è una delle espressioni più significative dei principi e valori del Centro Sociale la cui finalità è lo sviluppo ed il mantenimento del benessere fisico e psichico dei soci attraverso tutte le forme possibili di socializzazione, divertimento e impegno intellettuale realizzate insieme.

Il coro è molto apprezzato per i repertori musicali vari che spaziano dalle cante romagnole della tradizione ai brani più sofisticati estrapolati da opere famose. Diretto dal valente pianista e musicista Maestro Omar Brui, direttore del Coro Città di Forlì e di “Cosascuola Music Academy” di Forlì, oltre ad essere componente dell’Orchestra Folk Romagnola di Mirco Gramellini. Quindi, dopo il consueto "Concerto di Natale" eseguito insieme al Coro Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “P. Zangheri” di Ca’Ossi, diretto dal Maestro Valerio Mugnai con alla tastiera il professor Stefano Nardi, l'attività corale non si ferma e si allarga nella città forlivese.

La sede del Centro Sociale “Primavera”, da anni in gestione dei volontari dell'Associazione Anziani Primavera - APS, affiliata all'Ancescao - Aps (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), nell’anno 2019, oramai giunto a termine, ha promosso iniziative socio-culturali rivolte ad un ampio ed eterogeneo pubblico che va dall'anziano fino al bambino, eventi sempre aperti a tutti i cittadini dedicati alla socializzazione e all'apprendimento generale.