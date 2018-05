Cantiere abbandonato in centro, Di Maio al ministero: "Fate partire i lavori"

Il parlamentare Marco Di Maio ha presentato un'interrogazione al ministero dell'Economia per sollecitare lo svolgimento dei lavori di fronte al palazzo degli Uffici Statali a Forlì, in piazza Saffi, all’angolo tra Corso Mazzini e via delle Torri. "Una porzione di centro storico che non risulta fruibile a causa della presenza dei ponteggi installati - ricorda il deputato -. Sono stati montati allo scopo di eseguire lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del soffitto del porticato mai iniziati. Una situazione di grave degrado dell’area, che versa in stato di abbandono ed incuria".

Sabato scorso c'è stato il sopralluogo del direttore nazionale dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi al Palazzo degli Uffici Statali - su invito del sindaco di Forlì, Davide Drei - che ha voluto prendere personalmente visione della situazione relativa al cantiere. La visita del Direttore del Demanio segue quella, avvenuta venerdì mattina da parte dei tecnici regionali, con l’obiettivo di accelerare la rimozione delle transenne attualmente presenti nel cuore del centro storico e di ripristinare la fruibilità del portico che si affaccia su Piazza Saffi, con l’avvio contestuale dei lavori di recupero dell’immobile.