Cantiere in via Roma per chiudere le buche provocate dal maltempo

In seguito ai recenti eventi meteo che hanno contribuito notevolmente al dissesto delle carreggiate stradali, il Servizio Viabilità del Comune di Forlì sta eseguendo interventi di manutenzione che comportano modifiche alla circolazione con possibilità di chiusure provvisorie di strade. Salvo condizioni meteorologiche avverse, per le giornate di lunedì 12 e martedì 13 marzo è previsto un intervento di manutenzione di un tratto della pavimentazione stradale di via Roma, importante arteria cittadina.

Per consentire i lavori sarà istituito un senso unico alternato regolato con movieri e si provvederà al restringimento della sede stradale. Inoltre verranno disposti il divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti di via Roma interessati dalle lavorazioni e l'occupazione di suolo pubblico per l'accantieramento dei materiali e macchinari, nelle aree stradali e di parcheggio limitrofe. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi e delle piste ciclabili presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. L'Impresa Esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria (rilasciata dall'Area Servizi al Territorio - Servizio Viabilità) ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico.