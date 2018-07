Riapre via Zanchini: conclusi in anticipo i lavori del cantiere teleriscaldamento di Hera

Venerdì la ditta incaricata da Hera finirà i lavori, iniziati il 18 giugno scorso, di posa della nuova rete di teleriscaldamento al servizio della sede della Facoltà di Economia in Via Orlando Zanchini. Quindi già da venerdì mattina sarà ripristinata la viabilità nel primo tratto di via Zanchini, con ingresso da Piazzale della Vittoria. Nonostante lo scavo sia stato effettuato in due tempi per arrecare il minor disturbo possibile ai residenti e alle attività del Condominio Vittoria, i lavori, che dovevano concludersi entro il 30 luglio, sono stati ultimati in sole 3 settimane anziché le 6 inizialmente previste. L’importante intervento nel centro storico di Forlì fa parte del piano di sviluppo del teleriscaldamento, che prevede il collegamento di Piazzale della Vittoria alla Green Energy House situata accanto al Campus universitario, in Viale Corridoni 20.