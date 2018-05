Inaugurata in pieno centro a Forlì la cantina del jazz

Metti un bel quartetto, con musicisti eccellenti (Antonello Esposito alla chitarra, Massimiliano Lombini alla tromba, Piero Marchiani al basso e Guido Tazzari alla batterie); la celebrazione del 30° anniversario della scomparsa di Chet Baker, nell’ambito del Forlì Jazz Festival; un gruppetto di amici e personalità selezionati (l’ingresso era solo ad invito), appena 44 persone; un bel set di strumenti già pronto; manifesti di grandi jazzisti alle pareti e luci soffuse. Ed ecco che la magia diventa realtà. Una vecchia Cantina del ‘700, la Cantina Morattini, in pieno centro storico di Forlì, da venerdì è, e sarà, la cantina del Jazz. Ma non solo; anche un luogo privato, a disposizione degli amici più motivati, destinato ad ospitare e promuovere iniziative culturali, musicali no profit, concerti live, jam session e prove aperte.

Un posto unico, per Forlì, punto di riferimento per artisti, giovani musicisti, ma anche per quelli famosi. Il quartetto jazz, nel ricordo del mitico Chet, è stato superlativo: in alcuni momenti la tromba di Massimiliano Lombini ha riportato tutti i presenti alle immagini di quanto Chet suonava accanto a Gerry Mulligan e Stan Getz, i “bianchi” del jazz, osannati in tutto il mondo come i migliori rappresentanti di quella lost generation che aveva tracciato negli anni Cinquanta un nuovo corso musicale nella storia del jazz, il suggestivo cool jazz.

Finale a sorpresa con la performance estemporanea della giovanissima cantante jazz Nicoletta Noè, che ha emozionato i presenti cantando la suggestiva “My Funny Valentine”, un brano sempre presente nel repertorio del grande trombettista americano. Il Festival Jazz prosegue lunedì a Cosascuola, con workshop e session tra gli allievi, e martedì a Ca’ Leoni con JIimmy Villotti.