Caparezza al PalaGalassi di Forlì fa registrare il "tutto esaurito"

Migliaia di fan di Caparezza saranno presenti a Forlì per il concerto che si tiene venerdì sera. Gli organizzatori hanno fatto sapere che la data forlivese del tour "Prisoner 709" del musicista pugliese è sold-out. Venerdì quindi ci sarà lo spettacolo di un PalaGalassi completamente pieno e brulicante di persone. Il tutto esaurito per l'assessore allo Sport (competente anche sul palazzetto di via Punta di Ferro) è motivo di soddisfazione. La struttura è ormai da un anno al centro di una complessa procedura di affidamento ad un gestore privato che ha incontrato diverse battute d'arresto. Scrive l'assessore Samorì: "Un’ottima notizia anche per la città e per il PalaGalassi perché dimostra ancora una volta le sue potenzialità e doti logistiche. In questo periodo, anche come gestori della struttura, abbiamo cercato di dimostrare che il PalaGalassi - “Unieuro Arena” si presta ottimamente ad ospitare anche grandi eventi di spettacolo, oltre a quelli sportivi, e verso il “tutto esaurito” di Caparezza ne è una evidente dimostrazione... e questo... ti fa stare bene".