Un sogno di danza su una parete volante incanterà il Capodanno di Forlì

Cieli stellati e installazioni luminose, palazzi impreziositi di luci dorate ed il grande albero che illumina il cuore della città faranno da cornice alla notte più attesa dell’anno. Piazza Saffi diverrà luogo di incontro dove divertirsi e festeggiare con il dj set di radio Bruno e uno spettacolo teatrale di danza aerea inedito (a partire dalle 22) a cura di eVenti Verticali, non mancheranno la pista di pattinaggio, il panettone e il vin brulé a cura degli Alpini.

La performance “Quadro”, un sogno di danza su una parete volante, incanterà con lo sguardo verso il cielo aspettando insieme il conto alla rovescia. “QUadro” nasce dal sogno di danzare su una parete volante, come se quelle degli gli edifici sui quali siamo soliti esibirci, prendessero il volo.

Un palco aereo di 50 metri quadrati, con 4 grandi fori a far da quinte, appare al pubblico come un piano orizzontale che lentamente si muove mutandosi in parete. Quattro danzatrici si muovono sul bianco palco come matite su un foglio vuoto, come colori su una tela intonsa pronta a dipingersi di salti acrobatici e di voli sospesi a mezz'aria. In un gioco lento di cambi di percezione, le prospettive si confondono ed i piani orizzontale e verticale si intrecciano in una sorta di inganno prospettico che confonde lo sguardo dello spettatore.