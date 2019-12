Capodanno, botti e petardi vietati anche a Forlimpopoli: scatta l'ordinanza

In vista del Capodanno anche Forlimpopoli blocca petardi e prodotti pirotecnici. Un'ordinanza del sindaco Milena Garavini regola l'utilizzo dei "botti" nella serata di Capodanno per quanto riguarda il centro abitato di Forlimpopoli, per tutelare le persone, la quiete pubblica ma anche animali, che risultano spesso sventati dai rumori forti e improvvisi ed anche i beni presenti nelle pubbliche strade. L'ordinanza pertanto vieta l'uso dei botti e petardi dalle 16 di martedì alle 13 del 1 gennaio, per quanto riguarda il centro abitato di Forlimpopoli. Per i trasgressori è prevista una multa di 50 euro.