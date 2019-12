Capodanno in piazza Saffi: non solo gli Eiffel 65, ma anche lo spettacolo luminoso dalla torre civica

Capodanno con risate, musica, dj, food truck, spazio bimbi e giochi di luci dalla torre civica. Sono questi gli ingredienti del Capodanno in piazza Saffi, organizzato dal Comune di Forlì, che ha scelto la proposta di sponsorizzazione di 'Red velvet broccoli', società che si occupa di ristorazione, catering e organizzazione di eventi, quali ad esempio il 'Campus festival'. Per intrattenere i forlivesi ci saranno diverse attrazioni oltre a quelle già presenti in piazza, come il mercatino di Natale, la giostra per i bambini e la pista di pattinaggio (che quella sera saranno tutti aperti).

Si parte con il cibo: oltre a quello proposto dai banchi del mercatino di Natale, arriveranno 8 food truck, 6 per il 'salato' e 2 per il 'dolce', con specialità regionali ed etniche. Presente, come da tradizione, anche l'associazione Alpini con il suo vin brulè. Il primo a salire sul palco, che sarà nella porzione di piazza di San Mercuriale, è Andrea Vasumi, con uno spettacolo all'insegna della comicità. Intorno alle 22,30 a prendere possesso del palco sarà la musica degli Eiffel 65. L'ultimo quarto d'ora del 2019 sarà infine all'insegna di giochi di luce sulla piazza, proiettati a ritmo di musica dalla torre civica. Non mancherà il saluto del sindaco sul palco pochi minuti prima dello scoccare del nuovo anno. Quindi musica e dj fino alle 2 di notte. Il concerto degli Eiffel 65, così come il conto alla rovescia della mezzanotte, andranno in diretta su Radio Studio Delta.

“Lo spettacolo di luci, curato da Estragon, non è mai stato eseguito a Forlì, speriamo favorisca l'afflusso anche di non forlivesi nella piazza di Forlì”, spiega Christian Selvagio, curatore dell'evento per ''Red velvet broccoli'. Quest'anno è stato ideato anche uno spazio per i bambini, con l'animazione per i più piccoli, in collaborazione con l'associazione 'Mamme alla riscossa'. così da favorire l'arrivo delle famiglie in piazza Saffi.

Il Comune per il Capodanno ha messo un contributo di 50mila euro, a cui si aggiungono le risorse private dell'organizzatore dell'evento. “Ci sarà anche un video mapping a tema sul campanile di San Mercuriale – spiega l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino -. Anzi, lo stesso orologio del conto alla rovescia sarà col video mapping”. Conclude il sindaco Gian Luca Zattini: “E' un programma ricco, a coronamento di tante iniziative del periodo natalizio, una chiusura col botto in piazza Saffi. Con lo spettacolo luminoso manteniamo poi lo stesso tratto caratteristico delle iniziative di Natale di quest'anno, dopo il videomapping".

Le misure di sicurezza

Tra le misure di sicurezza che saranno prese c'è il divieto di esplosione di botti e petardi in tutta l'area del centro storico. Lo stesso spettacolo in piazza Saffi non prevede fuochi di artificio anche per andare incontro alle esigenze di non spaventare gli animali. Negli accessi a piazza Saffi saranno posizionati dei varchi per il controllo su vetro e altri oggetti pericolosi. Resta in vigore, senza deroghe, anche nella sera di Capodanno l'ordinanza anti-alcol e anti-vetro, per cui il consumo di bevande alcoliche e quelle analcoliche in vetro o lattina sarà limitato alle pertinenze dei pubblici esercizi e dei food truck.