"Sarà un Capodanno da ricordare", Forlì ritorna agli anni '90: in Piazza il concerto degli Eiffel 65

"Sarà un Capodanno da ricordare". È l’assessore al centro storico Andrea Cintorino che alza il sipario sulla serata dell'ultimo dell'anno che avrà come tema il ritorno agli anni novanta. "Sarà una grande festa; uno spettacolo di tutti e per tutti, in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di ogni cittadino, che coinvolgerà i più giovani ma anche tantissime famiglie e, ci auguriamo, altrettanti turisti - esordisce -. Per fare di questo Capodanno una serata indimenticabile, ci siamo affidati prima di tutto alle attività del nostro centro storico, per trasformare un evento ludico in un luogo di incontro e aggregazione, nel nome del sano e responsabile divertimento, del cibo, dei giochi di luce e dell’intrattenimento musicale".

Guest Live della serata, a partire dalle ore 21.30, saranno gli Eiffel 65, con i loro brani di successo e loro hit più famose. Ma si ballerà fino alla mezzanotte anche con il Djset Datura, supportato da un corpo di ballo che fungerà da animazione, con uno show di luci e ledwall e special visual effects. "Il Capodanno 2019 non è soltanto musica - continua Cintorino -, ma anche buon cibo e svago. Ci saranno una serie di food truck e beverage, regolarmente attrezzati, che proporranno prodotti locali e di qualità. Mattatore e show man della serata sarà il nostro comico Andrea Vasumi, che condurrà lo show di Capodanno a partire dalla prima serata e fin dopo la mezzanotte".

"In questi mesi abbiamo lavorato accuratamente per creare un contenitore di intrattenimento poliedrico, che puntasse sulla qualità dello spettacolo e che fosse in grado di coinvolgere tre diverse generazioni di pubblico. Invito tutti i forlivesi a festeggiare il 31 dicembre in piazza Saffi. Sarà una serata eccezionale, resa ancora più bella dalla partecipazione dei nostri cittadini".