Caporalato, operazione della Squadra Mobile: controlli sulla raccolta di frutta e verdura

Vasta operazione della polizia a livello nazionale contro lo sfruttamento del lavoro e della manodopera straniera. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo dal 14 al 19 maggio, ha interessato anche la Squadra Mobile di Forlì-Cesena, con diverse aziende agroalimentari controllate sia nel territorio forlivese che cesenate. E' emerso come le assunzioni dei dipendenti vengano effettuate nella quasi totalità per chiamata diretta a seguito di precedenti occasioni lavorative, oppure tramite apposite agenzie di lavoro interinale o per contatto diretto a seguito di presentazione personale e/o invio di curriculum.

Il colloquio con i lavoratori presenti ha confermato tali verifiche sulle modalità di assunzione. Non sono state riscontrare irregolarità o condotte relative al fenomeno del "caporalato" in capo ai datori di lavoro. Gli investigatori hanno verificato che le aziende controllate utilizzavano manovalanza prevalentemente straniera. Questa iniziativa ha permesso anche di interessare il locale Ispettorato del lavoro in modo da continuare nei prossimi mesi un controllo sulle altre aziende presenti in considerazione dei mesi oggetto di raccolta sia di frutta che verdura. Le persone controllate sono state circa 50.