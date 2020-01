Carabineri, come diventare un ufficiale dell'Arma: lezioni speciali a scuola col capitano Rossella Capuano

Scade venerdì il termine per presentare la domanda di iscrizione al concorso per l'ammissione al 202esimo Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Il bando è rivolto ai giovani tra i 17 ai 22 anni di età già diplomati o maturandi nell’anno in corso. Così, ai fini di una completa e diretta conoscenza dell’iter concorsuale e di formazione di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, si sono svolte negli istituti superiori della Provincia di Forlì Cesena degli incontri con il comandante della Compagnia Carabinieri di Meldola, Rossella Capuano, e della Compagnia Carabinieri di Cesena, Fabio Di Benedetto, che hanno illustrato specificatamente ogni dettaglio.

Il concorso è sviluppato su una prima prova di preselezione con la somministrazione di un test di cultura generale a risposta multipla, sulla prova di efficienza fisica, sulla prova scritta di italiano e successivi test psicoattitudinali e medici. In ultimo un esame orale ed il tirocinio pratico di 30 giorni nella storica sede dell’Accademia militare di Modena. Nel particolare si avrà modo di conoscerne specifiche e parametri sul sito www.carabinieri.it