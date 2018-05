Molestatore aggredisce all'improvviso un carabiniere e gli causa gravi ferite

In un posto di controllo in strada ha aggredito un carabiniere, causandogli gravi ferite, in particolare una complessa lussazione di una spalla che ha comportato una prognosi di ben 45 giorni per una totale guarigione. E' quanto accaduto mercoledì mattina su via Lughese, nella zona di Villafranca. I militari erano intervenuti poco prima per la segnalazione di un cliente che disturbava all'interno di un pubblico esercizio. Al loro arrivo il molestatore si era già allontanato, ma sarebbe stato intercettato poco dopo, con un controllo stradale. Il soggetto ha però aggredito il militare, causandogli appunto la lussazione. Il soggetto è stato identificato ed è scattata la caccia all'uomo in fuga. Per trovarlo i carabinieri sono al lavoro senza risparmio di forze.