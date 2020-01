Carabinieri, 202esimo concorso per l'Accademia Militare: 60 posti disponibili

Scade il 31 gennaio il termine per presentare la domanda per l’ammissione al 202esimo Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Sono 60 i posti disponibili: al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione devono essere cittadini italiani; avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il Bando di concorso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale, e le modalità di partecipazione sono anche reperibili sul sito istituzionale www.carabinieri.it.