Carabinieri, il generale Claudio Domizi in visita alla Compagnia di Meldola

Visita del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, generale di brigata, Claudio Domizi al comando dell'Arma di Meldola. L'alto ufficiale, accompagnato dal capitato Filippo Cini, comandante della Compagnia della località bidentina, ha salutato il sindaco Roberto Cavallucci, che ha gradito particolarmente la visita. Il colloquio istituzionale tra i due è durato circa dieci minuti. Successivamente vi è stato l’incontro con la sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Meldola, dove il generale è stato accolto dal presidente Daniele Mambelli insieme ad una rappresentanza. Successivamente è avvenuto l’incontro col personale della Compagnia di via Secondo Castellucci, dove si è trattenuto pranzando con i militari. Il generale ha speso parole di ringraziamento per l’operato dei carabinieri, esortandoli" a non distogliere mai “la rotta” dagli ideali su cui l’Arma è fondata quale istituzione di garanzia e di vicinanza alla popolazione".