Carabinieri, nel periodo pre-covid furti in casa in calo del 35%. 10mila chiamate durante l'emergenza

Duecentoventidue arresti e 2.499 denunciati. Questi alcuni numeri dell'attività svolta dai Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena tra il 2019 e la prima parte del 2020 e comunicati in occasione della celebrazione del 206esimo anniversario della fondazione dell'Arma. Le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di prevedere la tradizionale cerimonia militare, che si è incentrata sulla deposizione di una corona di alloro al busto del Brigadiere Andrea Lombardini, Medaglia d’Argento al Valor Militare e d’Oro al Valor Civile alla Memoria, al quale è intitolata la caserma sede del Comando Provinciale di Forlì-Cesena.

Alla cerimonia, insieme al comandante provinciale, il colonnello Fabio Coppolino, ha presenziato il prefetto, Antonio Corona. Successivamente sono stati consegnati i riconoscimenti ai militari distintisi nel corso del servizio. Nel corso dell’ultimo anno l’Arma dei Carabinieri ha proceduto per l’84,4% dei reati avvenuti in provincia. Prendendo in considerazione il periodo precedente al diffondersi della pandemia dovuta al covid-19, il numero complessivo dei reati registratisi in provincia è sceso di circa il 12%, i furti sono diminuiti del 20% e quelli in abitazione del 35%.

L'emergenza sanitaria

Nelle lunghe settimane dell’emergenza, l’Arma dei Carabinieri è rimasta in prima fila per aiutare la popolazione ad affrontare l’emergenza e il conseguente periodo di lockdown. In primis svolgendo attività di sorveglianza e vigilanza sulle strade per verificare il rispetto delle restrizioni, poi per portare aiuto e supporto alla cittadinanza, in particolare quelle fasce di popolazione che stavano subendo le maggiori conseguenza dell’emergenza.

Nei mesi di restrizione le chiamate al 112 per segnalare reati hanno avuto un drastico calo, ma le telefonate ricevute dagli operatori delle quattro Centrali Operative dell’Arma, per richiedere informazioni sugli spostamenti e sulle autocertificazioni, indicazioni varie o semplici consigli su come comportarsi, sono aumentate considerevolmente fino a raggiungere la quota di circa 10mila contatti telefonici. Pur considerando le rilevanti difficoltà affrontate a causa dell’emergenza, dall'Arma sottolineno il comportamento dei cittadini romagnoli, "attenti e pazienti nel seguire le prescrizioni nazionali e locali, risultando solo una percentuale ridotta di sanzioni elevate rispetto alle diverse migliaia di persone controllate".

Inoltre, numerose sono state le pensioni “ritirate” dai comandi stazione della Provincia a favore di anziani che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità di recarsi presso gli uffici postali per non esporsi a rischio contagio. In diverse realtà l’Arma ha supportato le altre amministrazioni statali e locali nello svolgimento delle loro funzioni, collaborando ad esempio alla consegna di apparati informatici agli istituti scolastici per permettere agli alunni di seguire le lezioni a distanza. Durante il periodo di pandemia sono state identificate 26.257 persone; elevate 1018 sanzioni ai sensi delle norme per la gestione dell’emergenza e controllati 3252 esercizi commerciali, di cui sanzionati 11 e 4 quelli per i quali è stata alla Prefettura la sospensione dell’attività. I servizi svolti sono stati 4.838, mentre i militari impiegati sono stati 9.676.

Nella seconda fase dell’emergenza, tuttora in atto, i servizi svolti dall’Arma si sono orientati alla verifica, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, della correttezza delle misure implementate per garantire la sicurezza dei lavoratori da parte delle aziende e, più recentemente, verso il rispetto del distanziamento sociale nelle aree a maggiore frequentazione giovanile o nei luoghi di aggregazione serali e dei fine settimana. Analoghe attività di controllo e sorveglianza sono state svolte e vengono tuttora condotte anche dai Carabinieri Forestali, nell’ambito delle loro specifiche competenze, sia in pianura che nelle aree collinari e montuose, nonché all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’impegno dell’Arma si declina anche e soprattutto attraverso un rapporto di costante scambio con i giovani, in particolare grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici, gli insegnanti e gli studenti, nell’ambito di numerosi e apprezzati progetti sulla legalità, che verranno ripresi non appena sarà possibile ritornare in aula.

I numeri

Sono circa 9.000 gli interventi compiuti dalle pattuglie, di cui circa 2.300 quelle relative a reati, 1.200 per privati dissidi e 500 per richieste di soccorso. Nell'ambito della lotta contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati circa un chilo di cocaina, 200 grammi di eroina e 6 chili di hashish. Sul fronte stradale, sono 319 gli incidenti stradali rilevati, circa 3.000 le contravvenzioni elevate per un controvalore di circa 600mila euro, mentre le patenti ritirate sono state 233 patenti ed i mezzi sequestrati 87. Il numero totale dei servizi preventivi svolti è stato di 25.125, per un numero di ore pari a 125.785, con un impiego complessivo di 47.442 carabinieri; Prendendo a riferimento il periodo giugno-febbraio (prima dell’emergenza Covid-19) in provincia si è registrato un calo complessivo di circa 1.400 reati denunciati; in particolare, sono stati denunciati circa 1.250 furti in meno.

Le principali operazioni di servizio

Numerose sono state le attività di servizio di un certo rilievo che i reparti dell’Arma hanno svolto in provincia. Lo scorso febbraio i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Meldola hanno arrestato 4 albanesi, tutti già noti alle forze dell'ordine, autori di due violente rapine in abitazione perpetrate in orario notturno ai danni di altrettanti anziani, la prima a Civitella di Romagna, il 10 gennaio, e la seconda a Lignano Sabbiadoro (Udine), il 14 febbraio, nel corso delle quali entrambe le vittime hanno riportato gravi lesioni a seguito dei pestaggi.

A Forlì lo scorso marzo i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato, per tentato omicidio, un 69enne, residente in provincia di Pesaro, responsabile di aver cercato di uccidere un imprenditore 75enne investendolo ripetutamente con un’auto, per motivi economici. La settimana scorsa si è poi conclusa un’indagine antidroga che ha portato all’arresto di un gruppo di tre marocchini, pluripregiudicati, responsabili di aver gestito una fiorente attività di spaccio di cocaina.

I militari della Compagnia di Meldola a gennaio hanno sottoposto a fermo un 29enne, pluripregiudicato per una rapina in farmacia commessa a Forlimpopoli. Altri quattro arresti sono stati eseguiti ad aprile, per rapina ed estorsione perpetrate a Predappio ai danni di un invalido, sottoposto a una vera e propria spedizione punitiva per costringerlo a consegnare il denaro. Infine, di rilievo sono stati ulteriori 4 arresti eseguiti in esecuzione di un ordine di carcerazione, dopo che la Cassazione aveva rigettato l’ultimo ricorso degli imputati, confermando la precedente condanna, per violenza sessuale di gruppo, avvenuta nel 2013, ai danni di una disabile.

Diversi sono stati anche gli interventi dell’Arma per portare soccorso e aiutare persone in difficoltà. Ad esempio, a Forlimpopoli, nel marzo scorso, i militari della locale Stazione sono intervenuti all’interno di un’abitazione sfondando la porta di ingresso, dove era in atto un violento incendio portando in salvo una donna che, disorientata dalle fiamme e dal fumo, non era in grado di fuggire dall’appartamento.