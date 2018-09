Carabinieri, nuovo incarico per Di Pilato dopo 5 anni alla guida della compagnia di Forlì

Il maggiore Luigi Di Pilato, da 5 anni al comando dei carabinieri della compagnia di Forlì, lascia la città per un nuovo incarico. L'ufficiale, che col cambio di funzione passa al grado di tenente colonnello, andrà a dirigere il Reparto Operativo del Comando provinciale carabinieri di Fermo, formato circa un mese fa, nonostante la città marchigiana sia diventata capoluogo di provincia operativamente una decina di anni fa. A sostituire Di Pilato sarà il tenente colonnello Raffaele Conforti, che esce dal comando della compagnia carabinieri di Osimo, in provincia di Ancona.

Di Pilato, pugliese, spiega di aver apprezzato molto la permanenza di 5 anni a Forlì, mettendo in luce – nell'attività che riguarda la sicurezza – la grande collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. “In questi anni siamo riusciti ad abbattere il numero dei furti, dopo che negli anni scorsi la periferia forlivese è stata aggredita da questo fenomeno”, spiega Di Pilato. L'ufficiale dei carabinieri mette in luce inoltre l'attività di prevenzione e di repressione delle truffe agli anziani: “Abbiamo avvicinato gli anziani in tutti i modi possibili, con risultati tangibili: abbiamo ricevuto più chiamate per la segnalazione di sospetti e in molti casi sono stati gli anziani stessi, resi più consapevoli, ad allontanare il malintenzionato”. Numerosi anche gli interventi nelle scuole di educazione alla legalità e contro il fenomeno del cyber-bullismo. “In alcuni casi, dopo gli studenti ci hanno chiesto degli incontri anche i genitori stessi, per chiederci quale contributo possono dare e come possono anche loro tenere alta la guardia sul fenomeno”.