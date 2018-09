Carabinieri, nuovo prestigioso incarico: il comandante provinciale lascia Forlì

Dopo tre anni, il colonnello dell'Arma Luca Politi lascia l’incarico di comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena. "E’ stato un periodo di intenso lavoro, in cui l’ufficiale superiore ha avuto modo di conoscere ed apprezzare la realtà sociale, economica e produttiva del territorio forlivese, ponendosi, quale principale obiettivo, quello di assicurare l’impegno costante e quotidiano dell’Arma, rappresentata dai suoi 33 presidi della provincia, al servizio della popolazione locale, per garantire il controllo del territorio ed il contrasto alle svariate forme di criminalità, con particolare riguardo al contrasto dei furti in abitazione e del comparto produttivo", viene comunicato in una nota dell'Arma dei Carabinieri. L’ufficiale, 49 anni, giunto a Forlì nel giugno del 2015 dopo aver guidato il comando provinciale Carabinieri di Verbania ed avere precedentemente maturato esperienze investigative in Sardegna e Veneto, è stato trasferito ad incarico dirigenziale nello Stato Maggiore del Comando Interregionale “Vittorio Veneto” di Padova. Nei giorni scorsi Politi ha salutato le autorità civili e militari della provincia, con le quali, in questi anni, ha mantenuto rapporti di intensa e proficua collaborazione sia sul piano istituzionale che su quello personale.