Ladra seriale stanata dalle telecamere di videosorveglianza. Si cercano eventuali complici

Una riminese di 48 anni è stata arrestata sabato mattina dai Carabinieri di Ronco in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal tribunale di Forlì. La donna è stata accusata di tre furti commessi in negozi della città mercuriale lo scorso novembre. Il provvedimento è scaturito dalle scrupolose indagini portate avanti dai carabinieri di Ronco, che sono riusciti ad identificare la malvivente, immortalata anche attraverso i sistemi di videosorveglianza installati all’interno dei negozi “visitati” dalla ladra. Le indagini sono in via di completamento nell’identificazione certa di ulteriori complici.