Carabinieri, visita del generale Enzo Bernardini al comando provinciale di Forlì-Cesena

Marted' mattina il generale di corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri, Enzo Bernardini, comandante interregionale del comando carabinieri "Vittorio Veneto", ha fatto visita al comando provinciale dell'Arma di Forlì-Cesena in Corso Mazzini. L'alto ufficiale, dal 24 novembre scorso al vertice del reparto dell’Arma, con sede a Padova che, oltre ai comandi dell’arma dislocati in Emilia Romagna, ha competenza anche su quelli Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, precedetemente ha ricoperto l’incarico di sottocapo di stato maggiore del comando generale a Roma e, prima ancora, quello di capo del Secondo reparto del medesimo comando di vertice, dove e’ giunto dopo aver maturato, nel corso della sua carriera, diversificate esperienze di stato maggiore e al comando di reparti territoriali dell’arma di Milano, Roma ed in Sicilia.

Accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Fabio Coppolino, il generale Bernardini ha incontrato per un breve saluto il sindaco di Forlì Davide Drei, il vescovo Livio Corazza, il prefetto Antonio Corona ed i vertici degli uffici giudiziari del tribunale della città mercuriale. Nel corso della visita al comando provinciale dell’Arma, bernardini ha salutato una rappresentanza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e si e’ intrattenuto con gli ufficiali, i comandanti ed il personale delle 33 stazioni dell’Arma della provincia, con i quali ha discusso delle principali problematiche operative e delle iniziative volte al potenziamento del controllo del territorio. Al termine della mattinata, l’alto ufficiale ha voluto far visita anche alla stazione Carabinieri di Castrocaro Terme e alla compagnia di Meldola, dove si e’ intrattenuto col personale effettivo.