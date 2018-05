Carcere, nuovo padiglione femminile: apertura alle richieste dei sindacati

Si è tenuto mercoledì nel carcere di Forlì l'incontro con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Enrico Sbriglia e le organizzazioni sindacali che si erano opposte all'apertura della nuova sezione femminile. A darne notizia è il segretario regionale della Uil Pa Polizia Penitenziaria, Domenico Maldarizzi. "La Uil Pa Polizia Penitenziaria, che dal primo giorno si è opposta all'apertura di detta sezione che avrebbe portato al raddoppio delle detenute ristrette senza un numero adeguato di Poliziotte Penitenziarie che avrebbe messo, a serio rischio, i diritti soggettivi del Personale sopratutto con l'imminente partenza del piano ferie estivo", esordisce Maldarizzi.

"Il provveditore - continua Maldarizzi - ha preso direttamente contezza dello stato dei lavori, non del tutto terminati e delle problematiche che la Uil ha evidenziato per quanto attiene le postazioni di servizio ed il numero di personale presente. La delegazione Uil ha chiesto espressamente al provveditore il rinvio dell'apertura, a piano ferie terminato, ed al necessario incremento di Personale con l'uscita dei nuovi corsi agenti previsti per gli inizi di Luglio. Il provveditore si è impegnato ad interloquire con i superiori uffici del Dipartimento affinchè vi sia un congruo incremento di Personale chiedendo altresi il posticipo di tale apertura al termine di tutti i lavori nella nuova sezione".