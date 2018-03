Carciofo, coniglio e branzino: sono loro i miglior alleati del cuore a tavola

La salute del nostro cuore comincia a tavola. Lo sanno bene gli studenti dell’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli dove mercoledì si è svolta la gara finale del concorso “Una Ricetta per il Cuore” organizzato dall’Istituto forlimpopolese in collaborazione con Assocuore di Cesena. Dodici le ricette finaliste ideate da dodici provetti chefs che hanno avuto a disposizione due ore e trenta minuti per realizzare il piatto da loro proposto – a scelta tra un antipasto, un primo e un secondo – e competere a colpi di calcolo calorico e giudizio nutrizionale. Tra gli antipasti in gara, il primato di miglior amico del cuore è andato al piatto realizzato da Lisa Chiocciolini (5^D), i fiori in giardino, a base di carciofo, ricotta, pane toscano, lecitina di soia e curcuma. Il piatto, molto equilibrato dal punto di vista calorico, presenta una minima presenza di grassi saturi, di zuccheri e di colesterolo, il che è utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, mentre significativo è il contenuto di fibra che, rallentando l’assorbimento del glucosio, contribuisce ad abbassare la glicemia. In più, il carciofo si rivela fonte di importanti sali minerali e di vitamine A, C e antiossidanti utili per combattere i radicali liberi, contrastati anche dall’azione antinfiammatoria e antiossidante della curcuma. Anche il metodo di cottura, senza grassi di origine animale, ha contribuito a far sì che questo piatto risultasse leggero e dietetico. Tra i primi piatti ha avuto la meglio l’insalata di Venere con coniglio aromatizzato di Ionela Fraier (5^D) che ha unito le virtù del coniglio, carne magra ricca di vitamina B3, fosforo e potassio, e quelle del riso Venere integrale, buona fonte di carboidrati complessi, ma soprattutto una varietà di riso ricca di antiossidanti e acidi grassi essenziali, di cui sono ricchi anche i semi di zucca utili per abbassare la colesterolemia.

Tra le verdure impiegate vi sono zucchine, pomodori e carote, povere di calorie e ricche di fibra, in più le erbe aromatiche insaporiscono il coniglio evitando l’uso del sale, così come dietetica è la tecnica di cottura. A spuntarla tra i secondi è stato, infine, il branzino fiorito di Amine Kabbori (5^F), piatto ricco di acidi grassi Omega-3, utili per ridurre il deposito di colesterolo E salvaguardare il sistema cardiocircolatorio, e di fibra, di vitamine e di antiossidanti presenti nelle verdure, in particolare i peperoni dall’azione vasodilatatrice e antiossidante e lo scalogno dalle proprietà antitrombotiche e ipotensive. A decretare i migliori alleati del cuore a tavola è stata la giuria composta da Flavio Tartagni, presidente Assocuore di Cesena, Luigi Pagliarani, consigliere Assocuore, Alessandra Bordoni, Dip. Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Unibo, lo chef Angelo Assirelli, Giorgio Brunet, dirigente scolastico dell’Istituto Artusi, Fabio Barzanti, docente chef Ist. “P. Artusi” e Roberto Carnaccini, docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione e collaboratore della giuria. Tutte le ricette vincenti di ogni categoria del concorso faranno parte del menù del Gran Galà in programma mercoledì prossimo alle ore 19.30 nella sede dell’Istituto. La serata conviviale, che vedrà la premiazione dei tre vincitori, sarà anche l’occasione per presentare l’opuscolo, realizzato dai due enti organizzatori, contenente le 12 ricette salvacuore, corredate da foto, giudizio nutrizionale e nome degli studenti autori. Il libretto diventerà oggetto di diffusione e promozione nei ristoranti locali per svolgere un’opera di sensibilizzazione e di educazione alimentare, ricordando a tutti che la salute vien mangiando. Il contributo per la cena è di 25 euro. Info e prenotazioni Istituto Artusi 0543-740744 entro sabato 17 marzo.

