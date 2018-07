Caricano di rubinetti il furgone rubato e fuggono a Bologna: recuperata la refurtiva

Gli agenti della Questura di Bologna hanno recuperato nella nottata tra giovedì e venerdì un furgone rubato ad un'azienda di Bertinoro ed utilizzato per trasportare un carco di rubinetti d’ottone per 60mila euro di valore. Il mezzo è stato rintracciato nella zona di via Corticella, ma del carico nessuna traccia. Grazie al GPS installato nel mezzo i poliziotti sono riusciti a risalire ad un magazzino in via Benizzi, dove è stata trovata e recuperata tutta la refurtiva. Nel capannone vi era un senza fissa dimora italiano, presumibilmente incaricato dai malviventi nella custodia del materiale.