Carlo Urbinati eletto nuovo presidente del Consorzio Sociale Romagnolo

Si è celebrata mercoledì alla Collina dei Poeti di Santarcangelo di Romagna l'annuale assemblea del Consorzio Sociale Romagnolo, già attesa per fine maggio ma posticipata di alcuni mesi per la nota pandemia da Covid-19. Un'assemblea partecipata che ha visto la presenza dei rappresentanti di molte delle 53 cooperative sociali di tipo B, afferenti al territorio dell'Area Vasta della Romagna, e associate al Consorzio Sociale Romagnolo: un Consorzio unitario (aderente sia a Lega delle Cooperative sia a Confcooperative) che opera da general contractor per le proprie cooperative, impegnate come mission nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso i servizi più vari: raccolta e smaltimento dei rifiuti; manutenzione del verde; trasporto; gestione di igiene urbana e strade; gestione dei parcheggi; pulizie e tantissimi altri.

Oltre ai rappresentanti del Consorzio Sociale Romagnolo che hanno illustrato il bilancio economico, il bilancio sociale e rendicontato le attività commerciali dello scorso anno, sono intervenuti Federica Protti, ‎responsabile Settore Servizi e Sociali - ‎Legacoop Romagna, e Andrea Pazzi, direttore Confcooperative Ravenna-Rimini che hanno speso parole molto positive nei confronti dell'attività del Consorzio Sociale Romagnolo. Fatturato a 26,9 mln di euro. All'ordine del giorno, oltre alla presentazione del bilancio 2019, anche il rinnovo delle cariche sociali. Approvato all'unanimità, il Bilancio 2019 del Consorzio Sociale Romagnolo ha visto il Consorzio raggiungere i 26,9 mln di euro (25,7 mln del 2018 e 22,2 mln nel 2017).

Rinnovo delle cariche sociali

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 10 membri, resterà in carica per il triennio 2020-2023 ed è stato eletto all'unanimità. I membri sono Gianni Angeli (Il Solco), Pietro Borghini (La Formica), Alfio Fiori (Coop134), Arianna Marchi (ZeroCento), Mauro Marconi (For. B), Romina Maresi (San Vitale), Carlo Urbinati (New Horizon), Giacomo Vici (Solco Ravenna), Lorenzo Zanarini (Cils Cesena), Nicola Zavagli (CCILS). Si è poi provveduto all'elezione di presidente e vicepresidente. L'assemblea, all'unanimità, ha poi eletto presidente Carlo Urbinati, già vicepresidente del CSR e attuale presidente della cooperativa sociale New Horizon, e vice presidente Alfio Fiori, della cooperativa sociale Coop134. Carlo Urbinati succede a Gilberto Vittori (Coop134) che ha guidato negli ultimi due mandati il CSR. Commozione al momento del passaggio di consegne tra Vittori e Urbinati. Durante l'assemblea è stato rinnovato anche il Collegio Sindacale: Luca Grossi (presidente), Riccardo Foschi e Filippo Lo Piccolo; supplenti: Oriana Urbinati e Elena Fusconi.

“Sono stati sei anni molto importanti per me e per il Consorzio essendo passato da una realtà di respiro provinciale all'allargamento all'Area Vasta della Romgna - ha dichiarato Gilberto Vittori, past president del Consorzio Sociale Romagnolo. - Ci sono stati anche momenti non facili, come Mafia Capitale, nel 2014, o il passaggio dagli affidamenti diretti alle gare. Il Consorzio Sociale Romagnolo dovrà continuare ad impegnarsi al meglio in tutto ciò che fa e iniziare a diversificare rispetto alle attività, creando nel fatturato percentuali meno sbilanciate sui servizi ambientali. Ma siamo ancora qui, in tantissimi, a guardare con fiducia al futuro”.

“In primis ringrazio Gilberto Vittori: siamo stati per tutti questi anni stretti compagni di viaggio e abbiamo avuto un rapporto lavorativo molto affiatato - ha aggiunto Carlo Urbinati, neo presidente del Consorzio Sociale Romagnolo. - Lascia un Consorzio in salute, in crescita, solido. Accetto questo incarico come coronamento della mia vita lavorativa all'interno della cooperazione sociale di tipo B e con spirito di servizio. Abbiamo ancora davanti anni di grandi cambiamenti e dovremo evolvere. Si modificheranno alcuni aspetti di carattere economico, anche importanti: basti pensare alle prossime gare sull'igiene ambientale – un settore che rappresenta una buona parte del fatturato del Consorzio Sociale Romagnolo – dove dovremo impegnarci molto per esserci, e ce la metteremo tutta”.