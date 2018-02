Maschere, carri, musica e coriandoli protagonisti del "Carnevale insieme"

Tanti bambini, col proprio abito colorato, hanno partecipato alla seconda edizione del "Carnevale insieme" della zona ovest di Forlì, organizzato dai quartieri Romiti, San Varano, Quattro, Rovere, Villagrappa, Cava e Villanova. All'iniziativa hanno partecipato anche le associazioni genitori delle scuole dell'istituto comprensivo numero 5 e le parrocchie dei sei quartieri partecipanti. Hanno sfilato i carri allegorici ed i gruppi mascherati, che, partiti dal parco Bertozzi di via Sillaro (quartiere Cava), hanno concluso la parata e la festa nel quartiere Romiti all'interno del parcheggio del palazzetto Villa Romiti. L'appuntamento è stato animato da majorettes, bande musicali, sbandieratori, bici acrobatiche e gruppi mascherati. Ad accompagnare l'evento ci sono stati anche giochi, balli e divertimento per i bambini. Al termine è stata servita una merenda per tutti a base di dolci e cioccolata calda.