"Cartoline dal Natale", oltre 150 scatti in concorso: ecco i vincitori

Oltre 150 foto per raccontare la magia del Natale a Forlì. Tante sono state le foto che hanno partecipato al contest fotografico Cartoline dal Natale organizzato dall'associazione culturale "Postcards, cartoline da Forlì" in collaborazione con la Fiera di Forlì e l'assessorato al Centro storico del Comune di Forlì.

Il concorso che si è concluso il primo gennaio ha invitato i forlivesi a fotografare la città nella sua veste natalizia, mettendo in palio premi per i primi tre classificati e un premio portfolio per chi avesse saputo dare un filo conduttore al racconto fotografico. A riscuotere il consenso della giuria e a salire sul podio sono stati Alberto Agnoletti (primo classificato), Stefania Soldà (seconda classificata) e Pierpaolo Turchi (terzo) mentre Giacomo Pretolesi si è aggiudicato il premio Portfolio. Negli scatti ogni angolo di Forlì ha trovato il suo posto: dal campanile scenario del video mapping, alle decorazioni luminose di piazza della Misura, Giardini Orselli e San Domenico. A prevalere su tutto piazza Saffi in tutto il suo scintillio.

L'associazione culturale Postcards da anni organizza eventi e contest per invitare i forlivesi a raccontare la propria città con la forza della fotografia.