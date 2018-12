Casa Artusi torna in tv a Geo e presenterà anche il celebre Panettone Marietta

Grani antichi ed erbe di campo dalla terra al piatto, attraverso la filiera agricola prima e le ricette artusiane poi. È questo il tema della puntata di Geoche andrà in onda mercoledì alle 17 su Rai3. Ospiti del programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, Carla Brigliadori, responsabile della Scuola di Cucina di Casa Artusi, e il Dottor Gianluca Bagnara, consulente internazionale in materia di agricoltura e autore di diverse pubblicazioni.

Mentre Carla si cimenterà in due ricette artusiane che hanno come ingrediente principe proprio le erbe di campo, i ravioli di erbe spontanee e cardi la prima e cardoni con balsamella la seconda, Bagnara racconterà il progetto di agricoltura sociale di cui è responsabile, unico progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato alla realizzazione di una filiera agro-alimentare integrata e sostenibile. Dulcis in fundo, visto che il Natale è alle porte, Brigliadori preparerà anche il celebre Panettone Marietta, seguendo la ricetta originale: la numero 604 de "La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene".