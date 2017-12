Da Bertinoro a Forlimpopoli: Casa Artusi ha una nuova gestione

A Giangrasso Venerina, assieme ai figli Andrea e Ilaria Erbacci, della locanda della Fortuna di Bertinoro viene affidata la gestione del Ristorante Casa Artusi. Questa è la decisione del consiglio d'amministrazione e dell’assemblea dei soci di Casa Artusi, che hanno approvato il 22 dicembre il lavoro della commissione di esperti nominata per l’affidamento del Ristorante. Pur uniti nell’obiettivo di far conoscere la cultura artusiana, la gestione del Ristorante è distinta dal centro di cultura Casa Artusi e gli attuali gestori, Andrea Banfi e Jamila Khaled, avevano comunicato la volontà di terminare la loro attività a dicembre, dopo 10 anni di intenso lavoro.

Casa Artusi si dimostra "soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi per il reclutamento del nuovo gestore, lavoro che ha portato a tanti contatti, e che ha condotto il ristorante nelle mani di una famiglia romagnola che mostra capacità e passione". Venerina è molto conosciuta a Bertinoro perché gestisce la Locanda della Fortuna dal 1992 e a lei, da diversi anni, si sono affiancati il figlio Andrea e la figlia Ilaria. Tutti insieme hanno scelto di prendersi in carico un progetto importante per tutto il territorio: la gestione del ristorante che è stato aperto a Forlimpopoli 10 anni fa in nome del padre della cucina italiana.

Il presidente Giordano Conti ritiene "che la famiglia bertinorese possa portare al Ristorante di Casa Artusi nuove energie per continuare nella promozione della cultura e della gastronomia legata, in nome di Artusi, al territorio e alle sue migliori tradizioni". Soddisfatto anche il primo cittadino, Mauro Grandini: “Conosco Venerina e la famiglia, mi piace il rispetto e la conoscenza dei prodotti che mostrano anche nel racconto semplice e chiaro quando ospitano i clienti alla loro tavola. E’ quanto, oltre al buon cibo, ci aspettiamo al convivio del Ristorante di Casa”.

“E’ stato soprattutto mio figlio Andrea che ha voluto affrontare questo nuovo progetto di cui sentiamo tutto il peso e la responsabilità: quella del Ristorante Casa Artusi è una vera e propria scelta di vita che unisce e impegna la famiglia tutta - sono le parole di Venerina -. Metteremo a servizio la nostra esperienza e la voglia che non ci abbandona mai di imparare sempre cose nuove per proporre il meglio del nostro territorio. Contiamo, anche grazie all’attuale personale di sala e di cucina che manterremo in servizio, e con l’aiuto per qualche mese di Andrea Banfi che ringraziamo per essersi reso disponibile, di riaprire indicativamente verso la metà di febbraio".