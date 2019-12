"Casa delle salute, strutture moderne che integrano diversi servizi e professionalità"

“Le Case della Salute rappresentano un moderno presidio medico-sanitario territoriale. Sono strutture organizzate per rispondere ai problemi di salute della popolazione del territorio di riferimento, in qualsiasi ora del giorno e dove si concretizza l’integrazione fra servizi e professionisti. Opinione da sempre sostenuta dalla totalità degli Informatori Scientifici del Farmaco”: è quanto spiega Riccardo Bevilacqua, presidente del Centro Documentazione, Studi e Ricerche della FEDAIISF, l'associazione degli informatori del farmaco. Che continua: “Queste strutture sul territorio sono quindi benvenute, ma non dimentichiamo il centro storico di Forlì che, nonostante in 14 anni abbia perso metà degli ambulatori di medicina generale, non può essere comunque definito sguarnito”, conclude Bevilacqua. La dichiarazione arriva dopo un comunicato stampa sullo stesso argomento, inviato all'indomani dell'inaugurazione del rinnovato nucleo di cure primarie 2 di viale Risorgimento, che sperimenta per la prima volta a Forlì la formula della "Casa della Salute urbana".