Casa di riposo Zangheri, Wilma Vernocchi lascia la presidenza e respinge gli attacchi

Wilma Vernocchi lascia dopo dieci anni la presidenza della casa di riposo Pietro Zangheri di Forlì. Sabato si è riunita l'assemblea dei soci azionisti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, chiuso con un avanzo di 951mila euro) e l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio Direttivo. L’occasione è stata parimenti quella di commiato della presidente uscente, che nell’annunciare la sua rinuncia alla candidatura quale rappresentante, ha letto un comunicato nel quale ha respinto gli attacchi che sono stati rivolti all’istituto durante il periodo della pandemia da covid-19.

Consiglieri uscenti e alcuni soci intervenuti hanno convenuto sulla necessità di condurre l’Ipab Zangheri verso una istituzione di diritto privato come la Fondazione. "Le 7546 persone che nel gennaio del 2008 firmarono la petizione consegnata all’allora sindaco Nadia Masini per chiedere la trasformazione della Zangheri in Forndazione, devono poter pensare che la loro voce non cada nel vuoto - sono le parole di Raffaele Acri, candidato come rappresentante dei soci nel consiglio direttivo -. Qualcuno purtroppo non è più presente tra noi ed il dovere della memoria e della volontà espressa deve essere salvaguardato e perpetrato". E' stata eletta rappresentante dei soci Fabiana Fiorini.