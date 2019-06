L'Istituto Prati ospita la casa per anziani "San Michele Arcangelo"

L’istituto Prati in Corso Diaz ospita la nuova "residenza per anziani ed il centro diurno San Michele Arcangelo". Il presidente della Fondazione, Giuseppe Vespignani, conferma che "l’Istituto Prati si è posto il problema sociale della solitudine degli anziani che oggi a Forlì sono circa 20mila. Poter avviare una casa per anziani in centro città è anche un modo per facilitare i parenti e gli amici nel far visita all’ospite ed aiuta gli anziani a mantenere la loro integrazione con la città ed il centro storico". "La nuova struttura sarà gestita dalla Cooperativa Assistenzia che vanta molti anni di esperienza in quanto coordina altre due strutture a Forlì quali Villa Santa Lucia e Serenitas in Via Fortis - spiega Vespignani -. Vi saranno degli ampi spazi dedicati anche al Centro diurno, aperto 7 giorni su 7, per poter ospitare gli anziani anche solo nel corso della giornata ed aiutarli a trascorrere qualche ora in compagnia".