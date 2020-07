Casa di riposo Zangheri: arriva un team dirigenziale. Assunti 18 infermieri

Un team dirigenziale che si occupi degli aspetti organizzativi, clinico-assistenziali e di rischio clinico; 18 nuovi infermieri professionisti; un team clinico multidisciplinare con l'apporto dei medici di medicina generale. Diventata durante l'emergenza sanitaria teatro di un focolaio di coronavirus tra ospiti e operatori, la casa di riposo Pietro Zangheri di Forlì accoglie i suggerimenti per risolvere alcune criticita' arrivati dall'Ausl Romagna, che ne ha sostenuto l'attivita' durante il picco dell'emergenza.

Come ha precisato l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari, rispondendo lunedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time della consigliera del Partito democratico, Valentina Ancarani, l'assunzione dei 18 infermieri per tre anni, 12 nella cra e sei nella casa di riposo, si e' gia' realizzata, mentre e' stato pubblicato l'avviso pubblico per il team clinico. In corso, aggiunge, c'e' anche la selezione del nuovo segretario-direttore.

L'amministrazione comunale, ha concluso l'assessore, ha in corso un confronto settimanale con l'Ausl sulle azioni messe in campo dalla Zangheri: al momento si registra un solo caso positivo, una recidiva, mentre dal primo maggio non ci sono stati nuovi casi, se non, appunto, recidive. (fonte Agenzia Dire)