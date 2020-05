Casa Viroli, gli incontri con la poesia in diretta Facebook: oltre 7mila visualizzazioni nella "fase 1"

Con l'avvio della Fase 2 proseguono gli incontri con la poesia in diretta Facebook da "Casa Viroli". Dal 15 marzo, senza soluzione di continuità, Marco Viroli si è collegato ogni giorno in diretta sulla sua pagina Facebook per presentare la vita di un diverso poeta e una selezione delle sue migliori poesie. Alternando un poeta italiano a uno straniero, dal 15 marzo al 3 maggio, sono stati 50 gli incontri quotidiani che hanno raccolto in tutto oltre 7.000 visualizzazioni, un risultato davvero sorprendente.

Con l'avvio della Fase 2, l'appuntamento da quotidiano diventerà bisettimanale: dal lunedì 4 maggio le dirette Facebook da Casa Viroli si terranno infatti ogni lunedì e venerdì, sempre alle ore 17.30, con la possibilità di vedere o rivedere gli appuntamenti in differita sulla stessa pagina, oppure sulla pagina "mentelocale" e anche sui canali YouTube di Marco Viroli e dell'associazione Amici dei Musei San Domenico di Forlì.

""Un poeta al giorno" continuerà con la stessa formula - spiega Viroli -. Due volte alla settimana verrà presentato a rotazione un grande poeta italiano o internazionale, raccontando la sua biografia e leggendo una selezione delle sue poesie. La narrazione delle vite dei poeti, spesso difficili e controverse, e le letture delle loro opere sono entrate nelle case di amici, concittadini e curiosi per intrattenere e continuare a fare cultura anche in un momento in cui tutti gli incontri pubblici sono stati annullati o rinviati a tempi migliori".

Questi i poeti che fino ad oggi sono stati protagonisti delle dirette da Casa Viroli: Allen Ginsberg, Giacomo Leopardi, Raymond Carver, Dante Alighieri, Charles Baudelaire, Alda Merini, Kostantinos Kavafis, Giuseppe Ungaretti, Nazim Hikmet, Eugenio Montale, Jim Morrison, Antonio Porta, Jacques Prevert, Cesare Pavese, Walt Whitman, Umberto Saba, Pedro Salinas, Giovanni Pascoli, Kikuo Takano, Salvatore Quasimodo, Jorge Luis Borges, Dino Campana, Emily Dickinson, Ugo Foscolo, Charles Bukowski, Corrado Govoni, Mark Strand, Edgar Lee Masters, Guido Gozzano, W.H. Auden, Giosuè Carducci, Fernando Pessoa, Marino Moretti, Robert Frost, Antonia Pozzi, Gabriele D'Annunzio, Pablo Neruda, Mario Luzi, Garcia Lorca, Ada Negri, Arthur Rimbaud, Vittorio Sereni, Wislawa Szymborska, Giorgio Caproni, Edgar Allan Poe e Pier Paolo Pasolini.

Oltre che collegandosi al link www.facebook.com/marcoviroli, tutte le dirette sono visibili anche in differita sulle pagine Facebook @marcoviroli, @associazioneamicideimuseisandomenicoforli, @mentelocalefc e sui canali YouTube di Marco Viroli e degli "Amici dei Musei San Domenico - Forlì".