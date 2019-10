La Provincia mette all'asta due case cantoniere

La Provincia di Forlì-Cesena mette all'asta due case cantoniere. Una si trova lungo la Provinciale 3 del Rabbi in località Giumella, a Premilcuore, mentre la seconda a Vitignano, nel meldolese. Per la prima la base d'asta è di 108mila euro, mentre per la seconda di 97.200 euro. L'asta, che si terrà il 21 novembre alle 10 nella sede della Provincia (Piazza Morgagni, 9), si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa. Tale dovrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale, con raccomandata, o tramite corriere, entro le 12 del 19 novembre.

Le modalità per la presentazione della domanda sono riportate sul portale della Provincia, dove è possibile trovare anche la documentazione fotografica dei beni immobili all'asta (www.provincia.fc.it). Per concordare eventuali sopralluoghi o chiedere informazioni è possibile contattare i numeri 0543 714274 oppure 0543 714297. Il responsabile del procedimento è l'architetto Alessandro Costa.