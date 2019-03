Case popolari, la ricerca: "Inquilini soddisfatti dei servizi di Acer"

"Gli utenti di Acer di Forlì-Cesena, vale a dire gli inquilini che hanno in affitto le case popolari, sono soddisfatti della qualità dei servizi erogati dall'ente": è quanto contenuto in una nota di Acer stessa, che cita uno studio, effettuato nel 2018 da Ervet, con interviste telefoniche su un campione casuale di 200 assegnatari. "Il grado di soddisfazione degli utenti è elevato, visto che il “voto” finale, dato dal valore medio di qualità percepita, è pari a 8,31 in una scala di 10.", sempre la nota.

Scendendo nel dettaglio: l’83,5% degli affittuari si dice soddisfatto della qualità del loro alloggio e l’87,9% valuta positivamente l’accessibilità degli alloggi. La soddisfazione per la sicurezza, invece, si attesta al 80,7%.

Mentre per l’utilizzabilità e l’igiene degli spazi comuni la soddisfazione degli utenti Acer è pari al 77,7%.

Poi, c’è il capitolo informazione e comunicazione da parte di Acer per il rispetto dei regolamenti interni e comunali , con un grado di soddisfazione al 73,3%. Mentre per le modalità di rendicontazione delle spese comuni la percentuale di soddisfatti è più elevata e raggiunge l’84,0%. Con l’89,9% di soddisfazione per l’indicatore riguardante la trasparenza e chiarezza dei servizi.

Ancora la nota: "Molto positiva la risposta sulla cortesia ed educazione del personale Acer (con il 94,2% di utenti che si dichiarano soddisfatti) , sulla competenza ed affidabilità del personale (con soddisfazione al 91,2%) ed alla modalità di accesso telefonico (77,0%) o diretto (97,2%) ai servizi. Per gli indicatori relativi alla soddisfazione circa la tempestività di intervento dell’Acer in caso di guasti e l’efficacia degli interventi di manutenzione si è rilevato il maggior numero di mancate risposte. Tra chi ha risposto le percentuali di soddisfazione sono comunque molto alte, pari al 79,4% per la tempestività e all’91,9% per l’efficacia, dati, questi ultimi, in significativa crescita rispetto allo scorso anno".

“Questo risultato - spiega la Presidente Acer di Forlì-Cesena Patrizia Graziani che ha iniziato il suo mandato nell’ agosto 2016 - è in linea con i risultati già positivi dell’indagine relativa al triennio 2015-2017 . E la statistica conferma che il livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità del loro alloggio, l’accessibilità agli spazi e l’erogazione dei servizi è davvero altissima. Ma questo livello , già soddisfacente, non rappresenta per Acer un punto di arrivo, semmai di partenza. L'azienda, infatti, non si prefigge soltanto di mantenere gli standard raggiunti, ma di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti, adeguandosi dinamicamente alle nuove modalità dell'abitare e ai fenomeni di mobilità sociale. Un obiettivo da raggiungere anche unitamente ai 30 Comuni della Provincia di Forlì Cesena che dispongono degli investimenti ed affidando ad Acer la gestione degli immobili, nella consapevolezza che vi è necessità di nuovi alloggi e di velocizzarne l’ attività di ripristino e ristrutturazione”.