Case popolari, "Tante iniziative in campo per far fronte all'emergenza"

Si è svolta mercoledì mattina in video conferenza l’incontro tra la vicepresidente della Regione Elly Schlein e i Presidenti delle Acer dell’Emilia Romagna.

All’incontro ha partecipato Patrizia Graziani, Presidente di Acer Forlì-Cesena, che ha sottolineato: “il ruolo che l’Azienda Casa svolge di garante della legalità e della trasparenza nell’attuazione delle politiche abitative e di sostegno delle fasce più deboli della popolazione”.

In sintonia con gli altri territori della Regione, la Presidente Graziani ha poi posto l’attenzione sulla "necessità di risorse per la sistemazione degli alloggi vuoti da riaffittare, ancor più necessari per i bisogni delle famiglie impoverite dalla crisi innescata dal Covid-19. Inoltre, per affrontare i primi effetti della crisi Acer chiede di accedere ad un fondo emergenziale di solidarietà, che consenta di andare incontro alle difficoltà economiche temporanee degli assegnatari, coprendo la differenza tra il canone fatturato e quello ricalcolato sulla base della diminuzione del reddito".

Ha poi aggiunto la Presidente Graziani “Abbiamo già messo in campo iniziative per far fronte all’emergenza, ad esempio non saranno addebitati gli interessi di ritardato pagamento sulle fatture correnti per coloro che non sono stati in grado di recarsi in banca o in posta per effettuare i versamenti; saranno concesse dilazioni a rate sostenibili per il pagamento delle fatture insolute di questi mesi; sarà interrotto il canone di locazione dal 1 aprile , per coloro che non sono riusciti a riconsegnare le chiavi per finita locazione o per cambio alloggio entro il 31 marzo, non avendo potuto completare lo sgombero o il trasloco” e concludendo “ siamo a disposizione dei Comuni e degli assegnatari e della Regione per collaborare più che mai in questo difficile momento “